Zu den Mannschaften, die noch gar keinen Punkt auf dem Konto haben, zählt neben Lok auch der FC Förderkader René Schneider II.

Post SV Rostock – FC Förderkader René Schneider II 4:2 (2:1)

Andreas Theis (Post SV): Eine klasse Mannschaftsleistung. Wir haben die Gäste über weite Strecken sehr gut bespielt und zu Recht die Punkte zu Hause behalten.

Fabian Klemmstein (FC Förderkader II): Leider haben wir heute verdient verloren. Obwohl wir auch gute Ansätze hatten, waren wir letztlich doch deutlich unterlegen. Nun müssen wir wirklich schauen, als Team zusammenzurücken, um endlich zu punkten.

Post SV: Fust – Griesmeier (69. Bernert), Kleinz, Maximilian Schmidt, Reinholz, Schwanbeck (90.+1 Möller), Erik Heinrich (84. Armin Schmidt), Brandner (90.+1 Theis), Krohn, Fetter, Fischer

FC Förderkader II: Ian Heinrich – Mayer (46. Freund), Herr (79. Erthner), Last, Nehrkorn, Groth, Ayala, Runge, Prief, Aldarwish (75. Tim Albrecht), Marcel Ziemer

Tore: 1:0 Heinrich (2.), 1:1 Last (16.), 2:1 Schwanbeck (22.), 3:1 Schwanbeck (49.), 4:1 Schwanbeck (52.), 4:2 Groth (58.)

ESV Lok Rostock – LSG Elmenhorst 1:2 (1:0)

Tobias Gottschalt (ESV Lok): Eine extrem bittere Niederlage. Trotz einer guten Mannschaftsleistung und vieler hochkarätiger Chancen standen wir am Ende mit leeren Händen da. Wir hatten genügend Möglichkeiten, auf 2:0, 3:0, ja, sogar 4:0 zu stellen. Stattdessen kam es, wie es kommen musste, und wir wurden mit einem späten Doppelschlag bestraft.

André Behrenbruch (Elmenhorst): In der Anfangsphase haben wir uns schwergetan. Der frühe Rückstand hat uns gefühlt ein wenig aus dem Konzept gebracht. Wir sind dann aber weiter angerannt, haben bis zum Schluss nicht aufgegeben und uns am Ende zu Recht mit dem Sieg belohnt.

ESV Lok: Orlowski – Martin Richter, Feller (46. Bethin), Jakob Müller (75. Puttkammer), Herdin, Grzelka, Holznagel (22. Schumacher), Bongertmann (64. Stamm), Diddens, Hertel (75. Oelschlägel), Drechsler

Elmenhorst: Gottschalk – Schröder, Korthals (81. Wittmann), Tarlatt (81. Bekic), Martin Schulz, Pohanka, Römhild, Rutenbeck (70. Siever), Neupauer (60. Zander), André Schulz, Karatas

Tore: 1:0 Hertel (10.), 1:1 Römhild (85.), 1:2 Pohanka (90.)

Mulsower SV – SV Parkentin 3:2 (0:1)

Veit Sadowski (Parkentin): Die erste Hälfte waren wir spielbestimmend. Wir gingen verdient in Führung, versäumten es aber, bis zur Halbzeit weitere Tore zu machen. Ab der 60. Minute ließen wir den Gegner wieder ins Spiel kommen, zeigten keine Gegenwehr mehr. Nach dem Ausgleich und einer dummen gelb-roten Karte war die Moral bei uns am Boden. In dieser Phase fiel dann auch das 2:3. Mulsow war in der zweiten Hälfte einfach galliger und bissiger als wir und hat dementsprechend verdient gewonnen

Parkentin: Geers – Martikjan, Altmann, Hub, Buttchereit, Jiminez-Vasquez (85. Köhn), Scharmentke, Höpfner (74. Schimnick), Zander, Handorf (67. Wiesner), Sebastian Peters

Tore: 0:1 Hub (10.), 0:2 Handorf (46.), 1:2 Kandler (52.), 2:2 Pischke (88.), 3:2 Pischke (90.+4)

Gelb-Rot: 90.+1 Hub (Parkentin) wegen wiederholten Foulspiels

SSV Satow – FSV Rühn 2:1 (0:0)

Satow: Eick – Friesecke (82. Lutte), Bruhn, Altmann, Bässler, Christiansen, Haack, Kirstein, Bendin, Oemler, Witt (86. Kaiser)

Tore: 1:0 Christiansen (52.), 1:1 Bässler (57./Eigentor), 2:1 Haack (84.)

Internationaler FC Rostock – Sievershäger SV II 4:0 (1:0)

Leon Messal (Internationaler FC): Neun Punkte aus drei Spielen, das ist natürlich ein Traumstart. Gegen Sievershagen II konnten wir weiterhin unsere geschlossene Mannschaftsleistung festigen und haben uns verdient diesen Sieg gesichert.

Stephan Voigt (Sievershagen II): Erste Halbzeit spielten wir wirklich gut mit und waren eigentlich besser. Leider blieb uns ein glasklarer Handelfmeter verwehrt. In der zweiten Hälfte brachen uns zwei Standards das Genick. Unterm Strich ist die Niederlage verdient, wenn auch ein bisschen zu hoch.

Internationaler FC: Klatt – Jänke (55. Schwarze), Reich, Gumpert, Kunz (77. Lübke), Kujat, Himmel, Messal, Bordji, Feldmann, Schwartz (77. Bulwadda)

Sievershagen II: Strzelczyk – Voelker, Döhler (80. Hampel), Hecht (80. Heuer), Lukas Schmidt, Körber, Hannes Voigt (74. Netzband), Zechlau, Spliedt (68. Martin Fischer), Westendorf, Henning Müller

Tore: 1:0 Gumpert (45.), 2:0 Bordji (66.), 3:0 Bordji (74.), 4:0 Bulwadda (81.)