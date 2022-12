Lothars Goldschmidt (Mitte) springt mal wieder als Spielertrainer beim HC Empor III ein. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Handball-Verbandsliga der Männer Nur der SV Warnemünde II ist erfolgreich Von Andre Gericke | 12.12.2022, 16:55 Uhr

Einzig der SVW II gewann aus hiesiger Sicht sein Auswärtsspiel beim HC Altentreptow. Der HC Empor Rostock III (24:29 gegen Grimmen II) sowie die HSG Uni (23:31 in Plau am See) kassierten jeweils Niederlagen.