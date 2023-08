Fitness-Duell am Warnemünder Strand Mehr als 500 Athleten starten bei der fünften Auflage von Battle The Beach in Warnemünde Von Andre Gericke | 24.08.2023, 15:39 Uhr Am Strand von Warnemünde, unweit des Leuchtturms, laufen die Aufbauarbeiten für das Fitness-Event Battle The Beach. Bei aller Arbeit kommt der Spaß nicht zu kurz. Hier die Hauptorganisatoren Sebastian Hugo Witzel (hinten links), Sebastian Kaule (Mitte) und Sebastian Ladwig. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down

Es ist ein kleines Jubiläum. Zum fünften Mal veranstaltet CrossFit Sturmflut ab Freitag am Strand von Warnemünde das Top-Event Battle The Beach. Über 26 Tonnen Stahl wurden dafür an den Strand gebracht.