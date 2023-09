Die SG Warnow Papendorf hat sich nach der Niederlage in der Vorwoche mit einem 5:0-Sieg beim Doberaner FC II am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse I wieder zurückgemeldet und springt zumindest vorübergehend auf Rang drei. Davor befindet sich weiterhin der FSV Dummerstorf und an der Spitze der Sieverhäger SV, die sich ebenfalls beide keine Blöße gaben.

Schwaaner Eintracht – Sievershäger SV 0:3 (0:2)

Malte Simon (Sievershagen): „Es war ein unstrukturiertes und zerfahrenes Spiel, in dem wir endlich wieder unsere ersten Chancen zur Halbzeitführung genutzt haben. In den schwierigen Phasen, in denen wir die unorthodoxe, aber effektive Spielweise der guten Schwaaner Offensive nicht in den Griff bekamen, konnten wir uns auf unseren Torwart verlassen. In der zweiten Halbzeit verflachte das Spiel ein wenig, weil es an Tempo verlor. Zum Schluss hatten wir noch einige Chancen, sind aber mit dem Auswärtssieg sehr zufrieden.“

Sievershäger SV: Heinrich – Bölt (86. T. Krause), Schollmaier, Michallik (70. Möller), Gold, Remy, M. Krause, Scheller, Seipel, Simon (65. Lübbe), Peters (86. Zielinski)

Tore: 0:1 Scheller (14./Elfmeter), 0:2 Peters (20.), 0:3 Lübbe (69.)

SV Blau-Weiß Baabe – FSV NordOst Rostock 2:1 (0:0)

Steve Kölzow (NordOst): „Es war ein Spiel, das wir nicht hätten verlieren dürfen. In der ersten Hälfte war es eine ausgeglichene Partie, in der sich beide Teams gute Möglichkeiten erarbeitet haben. Im zweiten Durchgang sind wir durch zwei Patzer, die zu Gegentoren geführt haben, in Rückstand gegangen. Leider haben wir selbst beste Chancen vergeben. Es war mehr drin. Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht, mussten mit der jungen Truppe aber Lehrgeld zahlen.“

FSV NordOst: Lau – Michael, Riechert, Hensel, Nikolaev, Kleist, Geitmann, Johansen (72. Schwigon), Grosse (61. Starck), Nolte (46. Hayn, 85. Tempel), Wiesenthal

Tore: 1:0, 2:0 (49., 53.), 2:1 Kleist (83.)

FSV Dummerstorf – PSV Ribnitz-Damgarten 2:0 (0:0)

Alexander Koch (Dummerstorf): „Nach den ersten zehn Minuten, in denen wir überlegen waren, haben wir aus unerklärlichen Gründen den Faden verloren. Der Rest der Halbzeit war fahrig und wir hatten riesiges Glück mit dem 0:0. Wir sind deutlich besser aus der Kabine gekommen. Am Ende gewinnen wir vermutlich verdient mit dem kleinen Makel der ersten Hälfte. Wir können sehr zufrieden, auch mal so einen Arbeitssieg zu holen.

FSV Dummerstorf: Quandt – Kapuczinski (67. Bauer), Rütz, Menzel (56. S. Sabirov), M. Krüger, Radant (80. Kunkel), J. Krüger, Strohschein, R. Sabirov (56. Oppermann), Lockstädt, Puchert

Rot: Ribnitz-Damgarten (87.)

Tore: 1:0 Radant (78.), 2:0 Bauer (90.)

Doberaner FC II – SG Warnow Papendorf 0:5 (0:1)

Christian Engels (Papendorf): „Es war das erwartet schwere Spiel. In der ersten Halbzeit hat Doberan sich mit allem, was sie haben, reingehauen, und wir haben uns dadurch schwer getan. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann mehr Räume und haben diese für uns nutzen können. Am Ende war es ein verdienter Sieg und eine gute Antwort auf die Niederlage der letzten Woche. Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden.“

Warnow Papendorf: Prawitz – Kalke, H. Koschinski (68. W. Koschinski), Schulz, Kolrep, Wießmann, Krause, Krüger, Steinfurth, Grasselt, Priem (68. Grußendorf)

Tore: 0:1 Kolrep (34.), 0:2, 0:3, 0:4 Wießmann (60., 77., 89.), 0:5 Schulz (90.)

SV Rot Weiss Trinwillershagen – SV Prohner Wiek 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Tonat (8.), 1:1 Ahlmeyer (61.)

FSV Kühlungsborn II – Rostocker FC II (14.10., 13:30 Uhr)

PSV Rostock – SG Insel Rügen (15.10., 13:00 Uhr)

