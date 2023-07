André Schulz wurde mit der LSG Elmenhorst Staffelzweiter und holte den Kreispokal. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Rückblick auf die Saison 2022/23 in Fußball-Kreisoberliga Warnow I LSG Elmenhorst verpasst den Aufstieg, tröstet sich aber mit dem Kreispokal Von Arne Taron | 12.07.2023, 15:23 Uhr

An der Spitze dominierte die Schwaaner Eintracht. Landesklasse-Absteiger LSG Elmenhorst verpasste den direkten Wiederaufstieg, holte aber den Kreispokal. Am Tabellenende gab es eine Abstiegsentscheidung am grünen Tisch.