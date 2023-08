5. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost Kopfball von Salomon Nkoa bringt dem FC Hansa II noch einen Punkt Von Arne Taron | 27.08.2023, 18:05 Uhr Erzielte gestern mit einem Kopfball den 1:1-Endstand für den FC Hansa II gegen den Berliner AK 07: Salomon Patrick Amougou Nkoa Foto: FC Hansa Rostock/Toni Rohmann up-down up-down

Nach zwei Niederlagen hintereinander erkämpften die Rostocker am Sonntag im Ostseestadion ihr erstes Unentschieden der Saison und liegen auf Platz 13 im 18er-Feld. eine Halbzeit ging an die Gäste, die andere an die Gastgeber.