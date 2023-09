Rostocker Eishockey-Club Kilian Steinmann ist der neue Mannschaftskapitän der REC Piranhas Von Arne Taron | 02.09.2023, 12:00 Uhr Kilian Steinmann ist trotz seiner erst 22 Jahre von Trainer Lenny Soccio zum neuen Kapitän der Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs bestimmt worden. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down

Angeführt von ihm, bestreiten die Rostocker am Sonntag ab 19 Uhr in der Eishalle Schillingallee gegen ihren Liga-Kontrahenten Hammer Eisbären ihr erstes Testspiel in Vorbereitung auf die neue Saison in der Oberliga Nord.