Voller Einsatz im Interesse des Vereins: Am Sonnabend spielt Alexander Schütze mit den Zweitliga-Männern des HC Empor in Hüttenberg, einen Tag später läuft er für die Jugend gegen den SC DHfK Leipzig auf. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Rostocker Handball-Nachwuchs in der Bundesliga Jugend des HC Empor vor Vier-Punkte-Spiel gegen SC DHfK Leipzig Von Bernd-Dieter Herold | 17.02.2023, 14:00 Uhr

Mit einem Sieg über die Sachsen wollen die Junioren des HC Empor Rostock am Sonntag in der Fiete-Reder-Halle Marienehe ihren vierten Platz in der Meisterrunde I der Bundesliga zementieren. Das Viertelfinale winkt.