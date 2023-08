Nach Bronze im Einzel-Wettbewerb durfte sich Annika Würfel bei den World University Games in Chengdu auch noch über eine Silbermedaille mit dem Team freuen. Foto: privat up-down up-down Rostocker Judoka international sehr erfolgreich Annika Würfel erstreitet im Team-Wettkampf für Deutschland Silber Von Peter Richter | 01.08.2023, 19:08 Uhr

Niemand konnte sie am Dienstag bei den World University Games in Chengdu besiegen: Drei Gegnerinnen bezwang sie mit der Höchstwertung Ippon, einmal war sie kampflos erfolgreich. Kein Wunder, dass die 23-Jährige am Ende froh war.