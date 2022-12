Shooting Guard Tyler Nelson von den Seawolves: Am 12. Mai 2022 machte sich der US-amerikanische Basketball-Profi in Sport-Rostock unsterblich. Foto: Gunnar Rosenow up-down up-down Das Sport-Jahr 2022 in Rostock und Umgebung im Rückblick Wie Basketball-Profi Tyler Nelson in Rostock unsterblich wurde Von Peter Richter | 28.12.2022, 17:21 Uhr

Ein Aufstieg in die höchste „Etage“ sowie die Trennung von zwei Trainern, die zuvor ihre Mannschaften als Neulinge zum Klassenerhalt in der 2. Liga führten, prägten das Sport-Jahr 2022 in Rostock besonders.