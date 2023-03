Mit 8:2 gewann der Sieverhäger SV bei der SG Warnow Papendorf. Florian Möller (dribbelnd, hier im Landespokal gegen Dynamo Schwerin) war für den SSV dabei zweimal erfolgreich. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse I Hohe Effektivität: Sievershäger SV schießt Warnow Papendorf ab Von Lucas Bröcker | 13.03.2023, 16:55 Uhr

Zum Rückrundenstart in der Fußball-Landesklasse I gab es viele überraschende Ergebnisse. Unter anderem ist es an der Tabellenspitze jetzt wieder richtig spannend. Wie die Partien ausgingen und was die Trainer sagen.