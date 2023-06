Jesper Schmidt erzielte am Mittwochabend für Empor in der 3. Minute den 1:2-Anschlusstreffer, kurz darauf fiel auch noch das 2:2. Danach hielten die Gäste zunächst ganz gut mit (9:11/24.), doch am Ende gab es zum Abschied aus der 2. Bundesliga eine Niederlage mit zweistelliger Differenz.

