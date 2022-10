Sveinn Sveinsson packt zu… Der HC Empor versuchte es am Mittwochabend dem VfL Gummersbach so schwer wie möglich zu machen. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down 2. Runde im DHB-Pokal HC Empor Rostock mit 31:40 gegen VfL Gummersbach ausgeschieden Von Bernd-Dieter Herold | 19.10.2022, 21:11 Uhr

Viel zu hoch mit 31:40 scheiterte Handball-Zweitligist HC Empor Rostock am Mittwochabend in der 2. Runde des DHB-Pokals am VfL Gummersbach aus der 1. Bundesliga.