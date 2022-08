Trainer Till Wiechers bei einer Auszeit-Ansprache zur Mannschaft des HC Empor Rostock. Die Ostseestädter müssen sich noch deutlich steigern bis zum Saisonstart. FOTO: Georg Scharnweber up-down up-down Rostocker Handballer noch nicht in Form HC Empor Rostock beim Jacob Cement Cup in Lübeck gefordert Von Bernd-Dieter Herold | 12.08.2022, 12:00 Uhr

Der HC Empor Rostock sucht noch nach seiner Form für den Saisonstart, der Ende August im DHB-Pokal erfolgt. Beim Jacob Cement Cup in Lübeck will der Handball-Zweitligist am Freitag einen Schritt nach vorn machen.