Handball in Rostock HC Empor besiegt im Testspiel Zweitliga-Aufsteiger Aue mit 31:28 Von Bernd-Dieter Herold | 16.08.2023, 21:10 Uhr Feierte am Mittwochabend nach langer Knieverletzung sein Comeback: Richard Lößner Foto: Georg Scharnweber up-down up-down

Die Rostocker Handballer blieben damit auch in ihrem vierten Vorbereitungsspiel auf die Saison 2023/24 in der 3. Liga Nord-Ost ungeschlagen. Außerdem gab es in der Fiete-Reder-Halle Marienehe eine erfreuliche „Personalie“.