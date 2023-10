Fußball-Regionalliga Nordost B-Junioren des FC Hansa unterliegen daheim dem Halleschen FC 0:1 Von Arne Taron | 09.10.2023, 05:00 Uhr An der Einstellung lag es nicht bei der B-Jugend des FC Hansa – hier Jan Malte Frank Linow mit kämpferischem Einsatz in einer früheren Begegnung –, doch die Offensivbemühungen blieben unbelohnt. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down

Bei den Rostockern hat es in allen Mannschaftsteilen nicht so funktioniert wie gewünscht. Dadurch mussten sie im Volksstadion ihre zweite Punktspiel-Niederlage in Folge hinnehmen.