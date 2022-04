Mit fünf Toren führte sich Jonas Thümmler am Sonntag nach monatelanger Verletzungs-Abwesenheit wieder ein beim HC Empor, dennoch: 25:31 beim VfL Eintracht Hagen. FOTO: Georg Scharnweber Handball in Rostock Zum achten Mal in Folge gehen die Männer des HC Empor leer aus Von Bernd-Dieter Herold | 04.04.2022, 05:58 Uhr

Statt eines Erfolgserlebnisses gab es für die Handballer des HC Empor Rostock am Sonntagnachmittag beim VfL Eintracht Hagen mit 25:31 die achte Niederlage in Serie in der 2. Bundesliga.