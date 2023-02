Auf eine starke Verteidigung - hier Empors Christian Wilhelm und Leon Mehler - wird es am Mittwoch in Dessau ankommen, wenn die Rostocker bestehen wollen. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Ostduell in der 2. Bundesliga Handballer des HC Empor Rostock gastieren beim Dessau-Roßlauer HV Von Bernd-Dieter Herold | 21.02.2023, 13:42 Uhr

17 Endspiele stehen noch aus, um den Absturz in die Drittklassigkeit zu verhindern. Handball-Zweitligist HC Empor Rostock tritt am Mittwoch beim heimstarken Vierten Dessau-Roßlauer HV an.