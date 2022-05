Schnürte beim 5:0 gegen den FC Nebelküste Rostock einen Doppelpack: Jawal Mohammed Sheriff vom SV Warnemünde II FOTO: Georg Scharnweber Fußball in und um Rostock Die große Übersicht vom 17. Spieltag der Kreisoberliga Warnow Von Arne Taron | 09.05.2022, 14:41 Uhr

Für den klarsten Sieg des Wochenendes in der Fußball-Kreisoberliga Warnow sorgte der SV Warnemünde II mit seinem 5:0 über den FC Nebelküste Rostock. Damit zog er auch in der Tabelle am Gegner vorbei.