Oliver Hüsing wechselte bereits zweimal zum FC Hansa Rostock, war in seiner zweiten Phase von 2017 und 2019 sogar Kapitän der Kogge. Kehrt der Innenverteidiger nach vier Jahren zurück zum FCH. Foto: Andy Bünning up-down up-down Verstärkung für die Abwehr Kehrt Oliver Hüsing zum Zweitligisten FC Hansa Rostock zurück? Von Andre Gericke | 07.06.2023, 12:48 Uhr

Der FC Hansa Rostock ist erneut an Oliver Hüsing interessiert. Die Kogge will den Innenverteidiger zum dritten Mal an die Ostseeküste locken. Weshalb das Vorhaben Sinn macht.