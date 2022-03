Im Berliner Europa-Sportpark öffnet von Donnerstag bis Sonntag bei den 36. Internationalen Deutschen Meisterschaften – zugleich Weltcup – der Ticketschalter zu den vom 12. bis 18. Juni in Funchal auf der portugiesischen Insel Madeira stattfindenden Para-Schwimm-Weltmeisterschaften. Zudem werden die Startplätze zu den European Para Youth Games (22. Juni bis 3. Juli) im finnischen Pajulahti vergeben.

Komplette Weltelite am Start

Fast die gesamte Weltelite wird auf der schnellen Berliner 50-Meter-Bahn am Start sein. Die Rostocker Behindertenschwimmer sind in Berlin durch Denise Grahl vom SC Empor 2000 sowie Katherina Rösler, Neele Labudda, Nils Hutschreuther und Sammy Tröh vertreten. Nach längerer Erkrankung und damit verbundenem Trainingsrückstand muss Finnland-Kandidat Leon Bennarndt leider auf die Reise in die Bundeshauptstadt verzichten.

Weiterlesen: Denise Grahl knackt die WM-Norm

Voll aus dem Übungsbetrieb heraus wird Grahl die Titelkämpfe bestreiten. Trainer Maik Michalski: „Der ist für Denise voll auf die WM ausgerichtet. Die an 1:14,55 Minuten angesetzte Norm hat sie ja bereits mit 1:14,09 unterboten. Sie wird in Berlin auf allen Freistilstrecken antreten.„ Meistbeschäftigt mit sieben Starts wird Hutschreuther sein. Für ihn geht es um ein Finnland-Ticket. Trainer André Wilde hofft, „dass Nils sich durchsetzt. Auch er hatte sich durch Trainingsausfall nicht durchgängig vorbereiten können.“ Rösler, Labudda und Tröh stehen sechsfach in den Startlisten.

Weiterlesen: Mehr Sport aus Rostock und Umgebung