Sie würden am liebsten gegen Ueckermünde den dritten Sieg hintereinander einfahren: Spielertrainer Robert Franke, Torhüter Benjamin Heskamp und ihre Kameraden vom FSV Kühlungsborn Foto: Peter Richter up-down up-down Fußball in MV FSV Kühlungsborn strebt den dritten Dreier hintereinander an Von Peter Richter | 20.10.2022, 18:07 Uhr

In der Fußball-Verbandsliga strebt der FSV Kühlungsborn (8./10 Punkte) am Sonnabend ab 14 Uhr auf dem Sportplatz Ost am Hermann-Löns-Weg den dritten Dreier in Folge an.