7. Spieltag Fußball-Landesliga West 2023/24 FSV Kritzmow verliert gegen SV Hafen Rostock nach Zwei-Tore-Führung Von Lucas Bröcker & Jonna Richter | 08.10.2023, 17:45 Uhr Tobias Nolting setzte in Kritzmow in der 90. Minute den Schlusspunkt mit seinem Treffer zum 4:2 für den SV Hafen. Foto: Georg Scharnweber

Die Kritzmower erzielten quasi mit dem Pausenpfiff das 2:0, um dann im zweiten Durchgang fast nur noch hinterherzulaufen. Der SV Hafen ging in Unterzahl in Führung und gewann am Ende mit 4:2. Was die Trainer zur umkämpften Partie sagen.