Felix Langberg (M.) und sein Team freuen sich auf den Kampf am Sonnabend in Falkensee. FOTO: Media-Team Langberg Boxen in Rostock Felix Langberg strebt siebten Sieg im siebten Profikampf an Von Tommy Bastian | 07.04.2022, 13:00 Uhr

Schwergewichtsboxer Felix Langberg peilt am Sonnabend in der Stadthalle Falkensee seinen siebten Erfolg an. Sein großes Ziel 2022 bleibt der erste Profi-Kampfabend in der Rostocker Stadthalle seit sieben Jahren im Juni.