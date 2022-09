Felix Langberg (links) und Trainer Christian Morales während der Profi-Gala „Rostock boxt!“ in der Rostocker Stadthalle. Am Sonnabend wird der Schwergewichtsboxer in Dorf Mecklenburg gefordert. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Rostocker Profi-Boxer zurück im Ring Nach Auszeit in Indonesien: Felix Langberg strebt neunten Sieg an Von Tommy Bastian | 14.09.2022, 18:00 Uhr

Felix Langberg, Rostocks erster Profi-Boxer im Schwergewicht, wird am Sonnabend wieder in den Ring steigen. Der 30-Jährige will in diesem Jahr noch drei Kämpfe bestreiten und hat sich ganz speziell darauf vorbereitet.