Gelungenes Punktspiel-Comeback der Fußball-Frauen des FC Hansa Rostock nach 30 Jahren: Mit 4:1 (2:1) besiegten sie am Sonntag, dem 10. September 2023, in der Verbandsliga MV vor 870 (!) Zuschauern im Volksstadion den amtierenden Meister HSG Warnemünde.

Schon nach 2:15 Minuten erzielte Loretta Theres Kung den historischen ersten Treffer: „Es war atemberaubend. Eigentlich bin ich ja Abwehr... Der Ball ging einfach durch, und dann war er im Tor“, so die noch nicht mal 16-Jährige, die von den B-Juniorinnen des TSV Trittau (Schleswig-Holstein) zu Hansa kam: „Vor so einer Kulisse zu spielen sind wir nicht gewohnt. Aber die Leute haben uns hochgepusht. In der ersten Halbzeit haben wir noch relativ auf Sicherheit geachtet, in der zweiten konnten wir uns rausspielen und haben dann auch mehr probiert.“

Mehr Informationen: Trainerurteil größer als Größer als Zeichen Tino Spörk (FC Hansa): Mit dem 4:1 sind wir superzufrieden, es war auf Grund der zweiten Halbzeit auch hochverdient, da fand kein Torschuss der HSG mehr statt. Nach dem 1:2 wurden wir ein bisschen unsicher und verloren den Faden. Das haben wir in der Kabine angesprochen, auch ein bisschen deutlicher, und gleich nach dem Wiederanpfiff war dann wieder dieser Siegeswille zu sehen: Jetzt machen wir es. Jörg Burgstaler (HSG Warnemünde): Wir lagen nach individuellen Fehlern schnell 0:2 hinten. Das ist echt bitter, da läufst du dann hinterher. Meine Mädels haben sich da aber relativ gut rausgearbeitet. Nach dem 1:2 hatten wir unsere beste Phase, Hansa kriegte da ein bisschen Muffensausen. Ich weiß nicht, ob ich in der Kabine nicht die richtigen Worte gefunden habe, wir kamen jedenfalls raus, waren total verunsichert und kassierten noch zwei Tore. Hätten wir heute nicht einen gebrauchten Tag im Abwehrverbund/Torwart-Bereich gehabt, wäre das Spiel ein bisschen offener gewesen.

Schon vor dem 0:2 (14.) hatte die HSG begonnen, sich nach und nach in die Partie „zu beißen“, und kam verdient zum Anschluss: Einen Freistoß von Lea David lenkte FCH-Keeperin und -Kapitänin Merle Hellwig an die Latte, den Abpraller versenkte Lisa Barner zum 1:2 (21.). Hoch und giftig liefen die Warnemünderinnen nun die Weiß-Blauen an, was denen sichtlich nicht schmeckte. Das Momentum lag bei den Gästen!

Doch erneute Defensivschwächen nutzte der FC Hansa zum Doppelschlag kurz nach der Pause aus (52., 53.), und damit war die Begegnung gelaufen.

FC Hansa: Hellwig – Neselius, Liedtke, Raschke, Möller – Kung, Hagemann, Bönsch, Drockner – Köhler, Rist (eingewechselt: Hanto, Knudsen, Eliseev, Schramm, Trepte)

HSG Warnemünde: Dräger – Geß, Wendt, Arndt, Greubel – Le Quoc, David, Barner, Langethal – Wendt, Hohlweg (Heller, Hiller, Radde, Pape, Stelzner)

Tore: 1:0 Kung (3.), 2:0 Bönsch (14.), 2:1 Barner (21.), 3:1 Köhler (52./Elfmeter nach Foul an Rist), 4:1 Drockner (53.)