Satter Schuss aus 20 Metern in den Dreiangel – so erzielte Kevin Mbengani (hier in einer früheren Partie) den Endstand zum 6:0 für den Rostocker FC im Landespokal-Halbfinale beim FC Schönberg. So soll es für den RFC und den Franzosen am Sonnabend in der Oberliga gegen den 1. FC Frankfurt weitergehen.

Foto: Georg Scharnweber