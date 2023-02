Andreas Graap vom FC Einheit Rostock führt mit 15 Treffern die Torschützenliste der Kreisklasse, Staffel I, an. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Junger Verein aus Rostock überrascht FC Einheit Rostock träumt vom Aufstieg in die Fußball-Kreisliga Von Arne Taron | 16.02.2023, 10:55 Uhr

Der FC Einheit Rostock überzeugt in der Fußball-Kreisklasse Warnow mit einer perfekten Bilanz und träumt vom Aufstieg in die Kreisliga. Was die Trainer der Teams in der Staffel I vor dem nahenden Rückrundenstart sagen.