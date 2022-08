„Kracher“ gleich am 1. Spieltag: Der Doberaner FC (rechts Marvin Wiencke) empfängt am Freitag um 19 Uhr den SV Hafen Rostock. Für diesen spielt Lennard Koß (links) inzwischen nicht mehr; er schloss sich Verbandsligist TSV Bützow an.

FOTO: Peter Richter up-down up-down