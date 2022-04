Um jeden Meter auf dem Parkett kämpfen und dazu die Torchancen nutzen, wie es Richard Lößner zuletzt beim 25:31 beim VfL Eintracht Hagen sechsmal tat – so will der HC Empor am Sonntag in Dessau endlich seine Negativserie von acht Niederlagen in Folge beenden.

FOTO: Georg Scharnweber