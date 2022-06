Der HC Empor musste sich teilweise rüder Aktionen der Essener erwehren. Hier wird Maximilian Schütze von Tim Rozman zu Boden gebracht. Links Dennis Szczesny. FOTO: Georg Scharnweber Handball in Rostock Empor zeigt alle Höhen und Tiefen der Saison im Schnelldurchlauf Von Bernd-Dieter Herold | 12.06.2022, 15:35 Uhr

Die komplette Handball-Saison 2021/22 des HC Empor mit all ihren Höhen und Tiefen im Schnelldurchlauf von 60 Minuten erlebten am Sonnabend in der Ospa-Arena die Fans der Rostocker beim 23:26 (12:13) gegen TuSEM Essen.