3. Handball-Liga Nord-Ost der Männer Empor Rostock siegt in letzter Sekunde durch ein Tor von Richard Lößner Von Bernd-Dieter Herold | 22.10.2023, 20:23 Uhr Richard Lößner erzielt in letzter Sekunde das Siegtor, die Halle steht Kopf. Foto: Georg Scharnweber

Purer Nervenkitzel in der Ospa-Arena: In allerletzter Sekunde wirft Richard Lößner den HC Empor Rostock zum 26:25-Erfolg über den Oranienburger HC. In einem engen Spitzenspiel überzeugt der HCE vor allem kämpferisch.