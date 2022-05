FOTO: Georg Scharnweber Fußball in und um Rostock Elmenhorst verliert bei einer „halben Verbandsliga-Truppe“ Von Peter Richter | 26.05.2022, 18:00 Uhr

In der Staffel I der Fußball-Landesklasse verlor die LSG Elmenhorst das im Kampf gegen den Abstieg so eminent wichtige Spiel am Mittwochabend beim Güstrower SC 09 II mit 0:2.