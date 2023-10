8. Spieltag Fußball-Verbandsliga 2023/24 Einwechselspieler sichern dem SV Pastow den 3:0-Sieg in Stralsund Von Lucas Bröcker | 22.10.2023, 13:14 Uhr Vor den Treffern zum 2:0 und 3:0 sorgte allerdings Nino Dowe für die 1:0-Führung (78.) und leitete damit die Schlussoffensive der Broderstorfer ein. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down

Im Anschluss an die Partie lobte Pastows Trainer Heiner Bittorf die Torschützen zum 2:0 und 3:0, Albert Romashkin und Finn-Ole Runge. Was sonst noch auf den anderen Plätzen los war und was die Trainer zum 8. Spieltag sagen.