David Muschkatewitz (Einheit) wird von den Nordostlern Jan Zander (links) und Roman Rukaber in die Zange genommen. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Fußball in und um Rostock Einheit Rostock dreht 0:2 gegen Nordost III noch in einen 6:4-Sieg Von Arne Taron | 26.10.2022, 14:39 Uhr

Überwiegend torreich ging es in der Fußball-Kreisklasse zu. In Staffel I fielen zehn Treffer beim 6:4 von Einheit Rostock gegen den FSV Nordost III. In Staffel II siegte Nordost II mit 4:2 gegen den SV 47 Rövershagen II.