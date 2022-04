Zu einem Benefizspiel haben die Oberliga-Handballer des Bad Doberaner SV die U19-Nationalmannschaft der Ukraine eingeladen. FOTO: HC Empor Rostock Benefizspiel Handballer des Doberaner SV treffen auf die U 19 der Ukraine Von Renate Kudruhs | 21.04.2022, 15:04 Uhr

Eine besondere Partie erwartet die Handball-Fans am Sonntag in Bad Doberan. Der gastgebende Oberligist trifft in einem Benefizspiel auf das ukrainische U19-Nationalteam. Alle Einnahmen werden gespendet.