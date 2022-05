Der „Alte Meister“ Christian Urgast (41) traf mit direkt verwandeltem Freistoß zum frühen 1:0 für den Doberaner FC gegen Bützow. FOTO: Georg Scharnweber Fußball-Landesliga Nord Doberaner FC verhindert mit 1:1, dass Bützow bei ihm aufsteigt Von Peter Richter | 09.05.2022, 08:42 Uhr

In der Fußball-Landesliga Nord verhinderte der Doberaner FC mit einem 1:1 am Freitag zunächst den vorzeitigen Titelgewinn und Aufstieg des TSV Bützow, der dann am Sonntag aber doch eintrat.