Der SV Hafen Rostock um Chefcoach Enrico Neitzel (rechts, sitzend: Co-Trainer Christopher Kaminski) überwintert auf dem dritten Tabellenrang in der Landesliga. Foto: Peter Richter up-down up-down Fußball in und um Rostock Doberaner FC, FSV Bentwisch und SV Hafen dominieren in Landesliga Von Lucas Bröcker | 26.12.2022, 14:10 Uhr

Der Doberaner FC, FSV Bentwisch II und der SV Hafen Rostock haben in der Hinrunde in der Fußball-Landesliga West stark gespielt. Wie die Trainer die erste Saisonhälfte bewerten und was ihre Ziele für die Rückrunde sind.