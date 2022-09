Robert Nitsche gelangen am 3. Spieltag sechs Treffer für den SV Warnemünde II gegen den SV Pastow II. Damit hat der Angreifer jetzt schon zehn Treffer auf seinem Konto. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Fußball in und um Rostock Übersicht zum 3. Spieltag der Kreisoberliga Warnow Von Arne Taron | 12.09.2022, 15:29 Uhr

In Staffel II war Robert Nitsche vom SV Warnemünde II in Ballerlaune und erzielte sechs Treffer beim 7:0-Erfolg gegen den SV Pastow II. Durch das 2:0 in Schwaan verteidigte die LSG Elmenhorst die Spitze in Staffel I.