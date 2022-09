Frustabbau: Torwart Miguel Planz vom PSV Rostock II tritt gegen den Pfosten. Sein Team unterlag im Platz-Derby am Damerower Weg gegen den ESV Lok Rostock II deutlich. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Fußball in und um Rostock Der Überblick vom 4. Spieltag in den Fußball-Kreisligen Warnow Von Arne Taron | 20.09.2022, 11:26 Uhr

Der Post SV Rostock agiert am vierten Spieltag in der Fußball-Kreisliga treffsicher und bleibt in der Erfolgsspur. Alle Tore und viele Stimmen aus den drei Staffeln im KFV Warnow im großen Überblick.