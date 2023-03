Rückraumspielerin Nele Reimer (am Ball) zählt zu den Leistungsträgerinnen und Führungsspielerinnen im Team der Rostock Dolphins. Sie kam 2022 zurück an die Ostseeküste. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Ex-Nationalspielerin verlängert in Rostock Der Rostocker HC bindet Nele Reimer für zwei weitere Spieljahre Von Tommy Bastian | 17.03.2023, 08:45 Uhr

Nach dem Staffelsieg in der 3. Handball-Liga treibt der Rostocker HC seine Personalplanungen voran. Neben Nele Reimer verlängerte ein weiterer Neuzugang vorzeitig. Am Sonntag peilen die Dolphins den nächsten Sieg an.