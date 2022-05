Obinna Johnson Iloka (links, hier in einem Testspiel gegen den FC Förderkader) spielt am Sonnabend mit dem RFC gegen den MSV Pampow um Oberliga-Punkte. FOTO: Georg Scharnweber Fußball-Oberliga Rostocker FC ist im Landesderby gegen den MSV Pampow gefordert Von Arne Taron | 13.05.2022, 19:00 Uhr

Der RFC kämpft weiterhin um einen Spitzenplatz in der 5. Liga. Am Sonnabend will die Mannschaft von Trainer Dinalo Adigo zu Hause gegen den MSV Pampow punkten.