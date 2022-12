Scherben bringen Glück – Plastik-Splitter auch? Felix Kolz vom Rostocker FC II, der hier mit vollem Einsatz diese Eckfahne entschlossen und dauerhaft vom Geläuf am Bornkoppelweg entfernt, und der „leidtragende“ SV Pastow dürfen jedenfalls darauf hoffen. Und damit Hals- und Bein-, Mast- und Schotbruch und was es sonst noch an guten Wünschen fürs neue Jahr gibt!

Foto: Georg Scharnweber