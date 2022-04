Jesper Schmidt brachte es zuletzt beim 26:39 in Gummersbach auf fünf Treffer. Seine Torgefahr wird auch am Sonntag gebraucht. FOTO: Georg Scharnweber 2. Handball-Bundesliga Der HC Empor Rostock will seine Negativserie stoppen Von Bernd-Dieter Herold | 03.04.2022, 09:36 Uhr

Sieben Niederlagen in Folge musste der HC Empor Rostock zuletzt in der 2. Handball-Bundesliga einstecken. Am Sonntag soll beim VfL Eintracht Hagen die Wende geschafft werden. Trainer Till Wiechers weiß auch wie.