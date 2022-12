Niklas Bauer (hier im Duell mit Ole Riediger vom TSV Graal-Müritz) gelang das Tor zum 2:1 und damit zum ersten Saisonsieg des FSV Dummerstorf II. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Alles zum 12. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga Dem FSV Dummerstorf II gelingt endlich der erste Saisonsieg Von Arne Taron | 05.12.2022, 15:49 Uhr

Endlich ist er da. Am 12. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga bezwang in Staffel III der FSV Dummerstorf II den TSV Graal-Müritz mit 2:1 und holte den ersten Sieg. In Staffel I deklassierte Parkentin den SV Pepelow mit 8:1.