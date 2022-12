Pepe Siewert erzielte die ersten beiden Treffer beim 8:0-Erfolg des SV Hafen Rostock II bei der SG Groß Wokern/Lalendorf II. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Fußball in und um Rostock Das sagen die Trainer zum 12. Spieltag der Fußball-Kreisklasse Von Andre Gericke | 06.12.2022, 13:37 Uhr

In Staffel I bezwingt Einheit Rostock den SV Klein Beelitz II mit 7:2 und überwintert mit fünf Punkten Vorsprung an der Spitze. Nach einem Saunaabend gewinnt der SV Hafen Rostock II in Staffel II mit 8:0 bei der SG Groß Wokern/Lalendorf II.