Grietje Gau startet mit den Frauen des RGC Hansa in die Champions League im Goalball. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Super European Goalball League Damen des Rostocker GC Hansa wollen eine Medaille in der Champions League Von Andre Gericke | 28.06.2023, 17:00 Uhr

Eine Medaille soll wieder her. Die Frauen des RGC Hansa starten am Donnerstag in die Champions League im Goalball. Wie die Chancen im litauischen Vilnius stehen und wie der Vorbereitung verlief.