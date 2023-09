Noch ohne Punkt sind der SV Reinshagen und der SV 1932 Klein Belitz II. Das wird sich jetzt ändern, denn Letzterer trat beim im Moment noch Letzten Reinshagen nicht an.

SV Reinshagen – SV 1932 Klein Belitz II Nichtantritt Gast

Nienhäger SV – SC Viktoria Rostock 06 3:4 (1:2)

Conrad Bialucha (Nienhäger SV): Wir kamen gut in die Partie und gingen früh in Führung. Viktoria drehte dann aber noch vor der Pause die Partie. Nach dem Seitenwechsel spielten die Gäste zwei Tore schön heraus. Wir zeigten Moral und kamen durch zwei Fernschüsse noch mal heran. Ein Unentschieden hätte die Kräfteverhältnisse gut wiedergegeben.

Morris Neu (Viktoria): Diesmal spielte unser Glücksbringer Andreas Engelmann für 90 Minuten im Tor und kassierten gleich ein Eigentor vom reaktivierten Tobias Wolfinger. Anschließend drehte unsere Urlaubs-Elf auf und brachte uns mit drei Toren in Front. Die zwei Nienhäger Sonntagsschüsse machten es noch mal knapp. Für uns am Ende ein verdienter Dreier.

Nienhäger SV: Brokop – Bialucha (23. Säger), Ahrens, Poschmann (52. Lepzien), Meyer-Höper, Uhlemann, Jochens, Krummheuer, Bumann (46. Kahl), Papajewski, Schubakow

SC Viktoria 06: Engelmann – Hoffmann, Wolfinger, Braun, Dethloff, Kluth (75. Tempel), Ness (60. Holz), Franz, Drewes, Patrick Müller, Platzek

Tore: 1:0 Wolfinger (4./Eigentor), 1:1 Drewes (11.), 1:2 Platzek (36./Elfmeter), 1:3 Hoffmann (53.), 1:4 Hoffmann (67.), 2:4 Krummheuer (68.), 3:4 Krummheuer (90.+4)

LSG Elmenhorst II – FC Rostock United II 0:2 (0:0)

Mathias Noack (Elmenhorst II): Ein sehr ausgeglichenes, faires Spiel mit Vorteilen und den klareren Chancen für uns in der ersten Halbzeit. Zwei Stellungsfehler nach der Pause brachten uns um den Lohn für eine kämpferisch tolle Leistung meiner Jungs. Großes Lob an den Schiri (Noah Wolf – d. Red.) – super gepfiffen, auch wenn es in der Kreisklasse unmöglich ist mit einem Unparteiischen, Abseitsstellungen zu erkennen und richtig zu entscheiden.

Elmenhorst II: Neitzel – Schlaack, Zarse, Oliver Noack, Heuten, Götsch (72. Veidt), Maletzke, Martin Schulz, Geppert, Baitler (81. Brand), Vagt

Rostock United II: Thieß – Kaffka, Penke (58. Theimann), Scheermann, Wagner, Haufler (58. Abdou), Jawaheri, Passehl, Frieseke (72. Reimer), Hentschke (80. Siegmeier), Jenß

Tore: 0:1 Abdou (75.), 0:2 Theimann (80.)

SV 26 Cammin – FSV Nordost Rostock III 1:0 (0:0)

Ralf Hecker (Cammin): Es hat viele Monate gedauert, viel Geduld und Fleiß gefordert, viel Schweiß und Nerven gekostet, aber alle wussten, dass der Weg zwar richtig ist, aber auch, dass er schwierig wird. Doch nun ist er da, der erste Sieg der neu aufgebauten jungen Mannschaft des SV 26 Cammin. Die Gäste hatten im gesamten Spiel keinen gefährlichen Torschuss. Am Ende war es ein knapper, aber absolut verdienter, schöner Erfolg, der allen gut tat.

Enrico Marx (FSV Nordost III): Grundsätzlich war die erste Halbzeit durch die kämpferische Leistung gut. Für beide Mannschaften gab es Torchancen, die nicht genutzt wurden. Cammin war dann in der zweiten Halbzeit besser im Spiel, und unsere Kräfte ließen langsam nach. Durch eine Unachtsamkeit in unserer Verteidigung erzielte Cammin das 1:0. Trotzdem bin ich mit der kämpferischen Leistung der Jungs zufrieden gewesen. Heute hat der gewonnen, der das erste Tor erzielt.

Cammin: Schepler – Sprenger (46. Barfknecht), Lukas Müller, Kraus (62. Siewert), Schröter, Tramp, Bellmann, Glawaty, Kakowski, Thews (62. Kühner), Meliß

FSV Nordost III: Sturm – Drescher (85. Kluwe), Runge, Benter, Schult, Butzlaff (75. Zander), Rukaber, Robert Brennmehl (85. Siebert), Houmad, Bernhard (75. Kopsch), Dräger (39. Wendtland)

Tor: 1:0 Meliß (75.)

FC Einheit Rostock II – TSV Rostock 2011 1:5 (0:3)

Maik Peters (FC Einheit II): Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Alles was wir beim 4:2 bei Klein Belitz II richtig machten, haben wir diesmal nicht gemacht.

Marcel Heß (TSV 2011): Endlich hat sich das Team mal belohnt mit dem ersten Dreier der Saison. Jetzt heißt es eine kleine Serie starten, um den einen oder anderen da oben zu ärgern.

FC Einheit II: Ratz – Jahnke, Funk (77. Zwirnmann), Brandt, Chris Bernitt, Lumme, Babaev (20. Florian Bernitt), Westphal (46. Torbahn), Diem, Nino (46. Rottmann), Ponitka (66. Oehmcke)

TSV 2011: Tim Schneider – Schultz, Al Waw, Mahnke, Bork, Fusuh (46. Tom Krüger), Mark Müller (66. Riese), Quint, Luft, Marcel Heß (71. Frank Müller), Reimann

Tore: 0:1 Fusuh (1.), 0:2 Quint (16.), 0:3 Mark Müller (45.+1), 0:4 Quint (51.), 0:5 Livin Schultz (80.), 1:5 Brandt (87.)

Verlegt: TSG Neubukow II – Schwaaner Eintracht II (15. Oktober)