FOTO: NNN Handball in Rostock B-Jugend des HC Empor trifft auf die SG Flensburg-Handewitt Von Renate Kudruhs | 14.05.2022, 05:00 Uhr

Im Viertelfinal-Hinspiel um die Deutsche Meisterschaft treffen die B-Jugend-Jungen des HC Empor Rostock am Sonntag in der Fiete-Reder-Halle Marienehe auf die SG Flensburg-Handewitt. Das Handball-Wochenende in Rostock: