Saisonauftakt in der Fußball-Landesklasse I Aufsteiger FSV Nordost gleich im Rostocker Derby gegen den RFC II Von Tommy Bastian | 17.08.2023, 17:20 Uhr Die Freude war groß beim FSV Nordost über das erstmalige Erreichen der Landesklasse. „Nun gilt es, der jungen Truppe weiterhin das Vertrauen zu schenken und an ein paar Stellschrauben zu drehen, um uns in der neuen Liga zu etablieren“, sagt Trainer Steve Kölzow. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down

Keine Anlaufzeit für den Neuling: Am Sonnabend um 10 Uhr geht es in seinem kleinen „Kunstrasen-Käfig“ in der Dierkower Walter-Butzek-Straße gleich voll zur Sache. Acht der 14 Teams kommen aus Rostock oder der näheren Umgebung.